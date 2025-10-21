Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе
В регионе
- 21 октября, 2025
- 10:44
Парламентское большинство Армении отклонило проект заявления оппозиции "О национальном кризисе и провале управления", инициированный фракцией "Честь имею".
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Против проголосовали 48 депутатов, поддержали документ 24 парламентария, воздержались двое.
Ранее документ был отклонен в комиссии по государственно-правовым вопросам.
