    Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 10:44
    Парламент Армении отклонил заявление оппозиции о национальном кризисе

    Парламентское большинство Армении отклонило проект заявления оппозиции "О национальном кризисе и провале управления", инициированный фракцией "Честь имею".

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Против проголосовали 48 депутатов, поддержали документ 24 парламентария, воздержались двое.

    Ранее документ был отклонен в комиссии по государственно-правовым вопросам.

    Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhranla bağlı bəyanatını rədd edib

