Папуашвили: Местные выборы несут важное значение в плане доверия правительству
В регионе
- 05 октября, 2025
- 11:50
Вчерашние муниципальные выборы в Грузии имеют важное политическое значение в плане доверия правительству.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X.
Он отметил, что партия "Грузинская мечта" одержала уверенную победу: "На этих выборах победу одержали народ, который поставил мир выше войны, верность родине выше иностранного господства, будущее выше прошлого".
Спикер добавил, что более 1 миллиона избирателей по всей стране проголосовали за правящую партию.
Папуашвили оценил победу "Грузинской мечты" как поддержку народом курса на мир, стабильность и развитие, выразив благодарность избирателям: "Мы будем еще более уверенно защищать нашу нацию и государство".
Последние новости
12:41
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
12:37
Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Ассоциации межрелигиозного форума G20 в СШАРелигия
12:32
В Азербайджане ожидается переменная облачность и изморосьДругие
12:28
МВД Грузии: Любая попытка нарушить закон будет жестко пресеченаВ регионе
12:24
ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и УкраинойФутбол
12:07
Кобахидзе: Акцию в Тбилиси поддерживали иностранные граждане и дипломатыВ регионе
12:07
III Игры СНГ: Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнованийИндивидуальные
11:56
III Игры СНГ: Азербайджанские гребцы завоевали вторую медаль - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
11:50