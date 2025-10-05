Папуашвили: Местные выборы несут важное значение в плане доверия правительству

Вчерашние муниципальные выборы в Грузии имеют важное политическое значение в плане доверия правительству.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети X.

Он отметил, что партия "Грузинская мечта" одержала уверенную победу: "На этих выборах победу одержали народ, который поставил мир выше войны, верность родине выше иностранного господства, будущее выше прошлого".

Спикер добавил, что более 1 миллиона избирателей по всей стране проголосовали за правящую партию.

Папуашвили оценил победу "Грузинской мечты" как поддержку народом курса на мир, стабильность и развитие, выразив благодарность избирателям: "Мы будем еще более уверенно защищать нашу нацию и государство".