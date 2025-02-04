Папуашвили: Европа должна отчитаться за каждый цент, потраченный на Грузию

14:37

Каждый евроцент, выделенный странами ЕС на Грузию, должен быть проверен и обнародован.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления на первом заседании весенней сессии парламента.

Он подчеркнул, что США задали пример прозрачности в вопросе иностранной помощи, и бездействие других доноров недопустимо.

"Новая администрация США признала, что под видом иностранной помощи финансировалось вредное вмешательство во внутреннюю политику. На этом фоне неудивительно, что некоторые доноры через свои НПО выступают против закона о прозрачности", — отметил он.