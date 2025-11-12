Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию
- 12 ноября, 2025
- 12:57
Еврокомиссия (ЕК) не пригласила Грузию на первый форум по вопросам расширения Европейского союза, и Брюссель этим шагом выбирает не диалог, а конфронтацию.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Это еще одно подтверждение, что официальный Брюссель отходит от европейских ценностей, которые в нашем понимании являются диалогом, а не конфронтацией, беседой, а не директивами", - сказал он.
Он подчеркнул, что главной проблемой в нынешних отношениях Грузии с Евросоюзом является противоположный взгляд на европейские ценности.
При этом он отметил, что "как только Брюссель вернется к европейским ценностям, в тот же момент будут сняты все преграды в отношениях".
Накануне официальный представитель ЕК Гийом Мерсье заявил, что Грузия не приглашена на первый форум по вопросам расширения ЕС, так как наблюдается отступление Тбилиси от необходимых реформ и демократии.