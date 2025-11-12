авиакатастрофа
    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 12:57
    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    Еврокомиссия (ЕК) не пригласила Грузию на первый форум по вопросам расширения Европейского союза, и Брюссель этим шагом выбирает не диалог, а конфронтацию.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    "Это еще одно подтверждение, что официальный Брюссель отходит от европейских ценностей, которые в нашем понимании являются диалогом, а не конфронтацией, беседой, а не директивами", - сказал он.

    Он подчеркнул, что главной проблемой в нынешних отношениях Грузии с Евросоюзом является противоположный взгляд на европейские ценности.

    При этом он отметил, что "как только Брюссель вернется к европейским ценностям, в тот же момент будут сняты все преграды в отношениях".

    Накануне официальный представитель ЕК Гийом Мерсье заявил, что Грузия не приглашена на первый форум по вопросам расширения ЕС, так как наблюдается отступление Тбилиси от необходимых реформ и демократии.

    Еврокомиссия Шалва Папуашвили Грузия Гийом Мерсье
    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

