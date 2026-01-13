Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Папикян: Армения в 2026 году не планирует военные учения

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 14:02
    Папикян: Армения в 2026 году не планирует военные учения

    Армения в этом году не планирует проведения военных учений.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Армении Сурен Папикян.

    Он напомнил, что в прошлом году с Ираном были проведены совместные учения.

    "Мы на своей территории, а Иран - на своей. Сейчас ограничений нет, но запланированных учений тоже нет", - добавил Папикян.

    Отвечая на вопрос об отношениях с союзниками, отметил: "Наши отношения открыты и прозрачны. Однако в военном плане надеемся на себя, на свою экономику и армию".

