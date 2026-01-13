Папикян: Армения в 2026 году не планирует военные учения
В регионе
- 13 января, 2026
- 14:02
Армения в этом году не планирует проведения военных учений.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Армении Сурен Папикян.
Он напомнил, что в прошлом году с Ираном были проведены совместные учения.
"Мы на своей территории, а Иран - на своей. Сейчас ограничений нет, но запланированных учений тоже нет", - добавил Папикян.
Отвечая на вопрос об отношениях с союзниками, отметил: "Наши отношения открыты и прозрачны. Однако в военном плане надеемся на себя, на свою экономику и армию".
Последние новости
14:28
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Хейвалы Агдеринского районаВнутренняя политика
14:27
ADEX-2026: ведущие оборонные компании мира соберутся в БакуАрмия
14:06
В Баку задержаны лица, вовлекавшие подростков в совершение кражПроисшествия
14:05
В Госслужбе по имущественным вопросам выявлены несоответствия в страховых выплатахФинансы
14:02
Папикян: Армения в 2026 году не планирует военные ученияВ регионе
14:01
Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районеЭнергетика
13:59
Стартап из США планирует построить отели на Луне до 2032 годаЭто интересно
13:58
В Хачмазе совершен акт вандализма на кладбищеПроисшествия
13:54
Фото