Папикян: Армения в 2026 году не планирует военные учения

Армения в этом году не планирует проведения военных учений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Армении Сурен Папикян.

Он напомнил, что в прошлом году с Ираном были проведены совместные учения.

"Мы на своей территории, а Иран - на своей. Сейчас ограничений нет, но запланированных учений тоже нет", - добавил Папикян.

Отвечая на вопрос об отношениях с союзниками, отметил: "Наши отношения открыты и прозрачны. Однако в военном плане надеемся на себя, на свою экономику и армию".