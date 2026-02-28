Пакистан осудил атаки на Иран
- 28 февраля, 2026
- 20:40
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
Как передает Report, об этом сообщили в МИД Ирана.
Согласно информации, в ходе разговора Арагчи обсудил с пакистанским коллегой атаки США и Израиля на Иран.
Иранский дипломат, подчеркнув решимость Исламской Республики продолжать политику добрососедства и дружбы со всеми странами региона, отметил, что война, развязанная США и Израилем, направлена не только против иранского народа, "но и против всех региональных и мусульманских стран".
Глава МИД Пакистана решительно осудил атаки на Иран и призвал к немедленному прекращению всех актов агрессии.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.