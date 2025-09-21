Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 21 сентября, 2025
    • 16:04
    Озгюр Озель переизбран председателем НРП

    Озгюр Озель вновь избран председателем оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий TRT Haber.

    Политик, будучи единственным кандидатом, в ходе голосования на 60-м съезде партии набрал 835 голосов.

    По итогам выборов, действующий председатель НРП Озгюр Озель был переизбран на ту же должность.

    Özgür Özel yenidən CXP-nin sədri seçilib

