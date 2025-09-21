Озгюр Озель переизбран председателем НРП
В регионе
- 21 сентября, 2025
- 16:04
Озгюр Озель вновь избран председателем оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции.
Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий TRT Haber.
Политик, будучи единственным кандидатом, в ходе голосования на 60-м съезде партии набрал 835 голосов.
По итогам выборов, действующий председатель НРП Озгюр Озель был переизбран на ту же должность.
