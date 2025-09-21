Озгюр Озель переизбран председателем НРП

Озгюр Озель вновь избран председателем оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий TRT Haber.

Политик, будучи единственным кандидатом, в ходе голосования на 60-м съезде партии набрал 835 голосов.

По итогам выборов, действующий председатель НРП Озгюр Озель был переизбран на ту же должность.