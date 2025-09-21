Özgür Özel yenidən CXP-nin sədri seçilib
Region
- 21 sentyabr, 2025
- 15:30
Türkiyənin müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CXP) növbədənkənar qurultayı keçirilib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, qurultayda partiya sədrliyinə seçkilər baş tutub.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən, hazırkı sədr Özgür Özel 917 seçicidən 835-nin (82 səs keçərsiz sayılıb) səsini qazanaraq yenidən partiyanın lideri seçilib.
O, seçkiyə yeganə namizəd kimi qatılmışdı.
