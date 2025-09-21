İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Özgür Özel yenidən CXP-nin sədri seçilib

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:30
    Özgür Özel yenidən CXP-nin sədri seçilib

    Türkiyənin müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CXP) növbədənkənar qurultayı keçirilib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, qurultayda partiya sədrliyinə seçkilər baş tutub.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən, hazırkı sədr Özgür Özel 917 seçicidən 835-nin (82 səs keçərsiz sayılıb) səsini qazanaraq yenidən partiyanın lideri seçilib.

    O, seçkiyə yeganə namizəd kimi qatılmışdı.

    CHP Özgür Özel müxalifət qurultay
    Озгюр Озель переизбран председателем НРП

    Son xəbərlər

    16:54

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    Formula 1
    16:54

    Maks Ferstappen Bakıdakı qələbəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb

    Digər
    16:37
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub - YENİLƏNİB

    Formula 1
    16:36

    Netanyahu Suriya ilə sülh sazişi imzalanmasını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    16:22

    Lamin Yamal "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminə 20 nəfərlə qatılacaq

    Futbol
    16:15
    Foto

    Antiterror əməliyyatında şəhid olan hərbçinin xatirə bulağının açılışı olub

    Daxili siyasət
    16:01

    Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:49

    Avstraliya Fələstin dövlətini tanıdığını elan edəcək

    Digər ölkələr
    15:40

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti