Отравившиеся на свадьбе в Грузии азербайджанцы выписаны из больницы

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Более 180 человек, в том числе около 30 детей, отравившиеся на свадьбе в селе Садахло Марнеульского района, выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщила глава департамента Национального центра по контролю заболеваний Грузии Хатуна Захашвили.

Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу ресторана в Марнеули (Квемо-Картли), владелец ресторана оштрафован.

"Это была массовая стафилококковая интоксикация, пострадавшие находились в отделении медицинской помощи не более 24 часов. Сейчас все они выписаны из больницы. Повторного обращения к врачу также не наблюдалось", - отметила Х.Захашвили.

Каким именно продуктом отравились жители Садахло станет известно через несколько дней после лабораторного исследования, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии.

Отметим, что Садахло - крупнейшее по численности населения село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли Грузии. По данным Государственного статистического комитета Грузии, согласно официальной переписи 2002 года, численность населения села Садахло составляет 9 486 человек и на 97% состоит из азербайджанцев.