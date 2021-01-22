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Откроет ли Грузия свои сухопутные границы?

Откроет ли Грузия свои сухопутные границы? "Открытие сухопутных границ с соседними странами может значительно увеличить риск проникновения коронавируса в Грузию".
В регионе
22 января 2021 г. 23:12
Откроет ли Грузия свои сухопутные границы?
Майя Цкитишвили

"Открытие сухопутных границ с соседними странами может значительно увеличить риск проникновения коронавируса в Грузию".

Как передает местное бюро Report, об этом в эфире телеканала "Рустави-2" заявила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

По словам министра, одна из причин закрытия границ - высокая динамика распространения вируса в соседних странах по сравнению с Грузией.

М.Цкитишвили отметила, что во время авиаперевозок больше возможностей контролировать инфекцию.

С 1 февраля Грузия возобновляет полеты по всем направлениям.

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