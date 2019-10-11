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Отказ возбудить уголовное дело против депутата-армянина вызвал недовольство в Грузии

Отказ возбудить уголовное дело против депутата-армянина вызвал недовол

Отказ возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Грузии Энзола Мкояна, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к Нарине Гиносян - директора детских садов Ниноцминды, вызвало недовольство. 

По сообщению грузинского бюро Report, несмотря на проведение первоначальных следственных мероприятий, было принято решение об отсутствии в деянии состава преступления. 

Адвокат Н.Гиносян Мириан Николадзе, отметила, что ее подопечную допросили в районной прокуратуре. 

По ее словам, допрос был проведен после обращения в офис омбудсмена Грузии.

Адвокат также сообщила, что ответ на обращение в парламент по данному вопросу так и не последовал.

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