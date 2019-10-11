Отказ возбудить уголовное дело против депутата-армянина вызвал недовольство в Грузии

Отказ возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Грузии Энзола Мкояна, обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к Нарине Гиносян - директора детских садов Ниноцминды, вызвало недовольство.

По сообщению грузинского бюро Report, несмотря на проведение первоначальных следственных мероприятий, было принято решение об отсутствии в деянии состава преступления.

Адвокат Н.Гиносян Мириан Николадзе, отметила, что ее подопечную допросили в районной прокуратуре.

По ее словам, допрос был проведен после обращения в офис омбудсмена Грузии.

Адвокат также сообщила, что ответ на обращение в парламент по данному вопросу так и не последовал.