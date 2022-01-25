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Останки некоторых армянских военнослужащих, погибших на войне, останутся неопознанными

Останки некоторых армянских военнослужащих, погибших на войне, останутся неопознанными Армения завершила процесс опознания тел военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной Карабахской войны. Некоторые останки невозможно идентифицировать с помощью ДНК-анализа.
В регионе
25 января 2022 г. 05:14
Останки некоторых армянских военнослужащих, погибших на войне, останутся неопознанными

Армения завершила процесс опознания тел военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной Карабахской войны. Некоторые останки невозможно идентифицировать с помощью ДНК-анализа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.

"Мы уже довольно давно подвели итоги. У нас нет затяжек с исследованиями или исследований, которые еще на очереди. Уже 7-8 месяцев", - сказала она на пресс-конференции.

Глава ведомства сообщила, что 100 поврежденных образцов останков военнослужащих были идентифицированы с помощью зарубежных специалистов.

"Мы работали с коллегами в Нидерландах, отправили туда 100 образцов трупов, ответы уже получены, итоги подведены. Можно сказать, что процесс завершен", - добавил Аванесян.

По данным Следственного комитета Армении, число военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне составляет 3 809 человек. 199 солдат пропали без вести во время войны.

Следует отметить, что Армения продолжает поиск военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Азербайджане, в результате которых были найдены трупы 1 706 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müharibədə öldürülmüş hərbçilərinin meyitləri tanınmaz qalacaq

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