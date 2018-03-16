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    Опрос в Армении: Выборы в России носят формальный характер

    Тбилиси. 16 марта. REPORT.AZ/ "Выборы в России проходят так же, как и в Армении".

    Как сообщает грузинское бюро Report, Первый канал Армении провел среди жителей Еревана опрос по поводу предстоящих президентских выборов в России.

    Принявшие участие в опросе армяне ответили своеобразным образом.

    По мнению большинства респондентов, "выборы в России носят формальный характер". Многие из числа опрошенных полагают, что "выборы в России проходят так же, как и в Армении", "Назначают кого хотят", "И так ясно, что победит Владимир Путин".

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