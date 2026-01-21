Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выразили доверие 83% опрошенных граждан страны.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Хабар" со ссылкой на данные опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований.

В нем участвовали 8 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны и трех городов республиканского значения. По данным опроса, 75,9% граждан считают, что Казахстан движется в правильном направлении. Наибольший оптимизм - у молодежи в возрасте 18–29 лет.

Жители отмечают реальные изменения в таких направлениях, как строительство и модернизация школ, программа "Национальный фонд – детям", частичное снятие пенсионных средств, развитие сельского хозяйства, поддержка бизнеса, а также акции "Таза Қазақстан" и борьба с бытовым насилием.

Кроме того, почти 90% респондентов гордятся Казахстаном и своим гражданством, и в перспективе считают, что страна может стать лидером в агропромышленном комплексе, цифровизации, энергетике, транспорте и развитии человеческого капитала.