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    Определена дата очередной встречи "шестерки" с Ираном

    ЕС поддерживает переговоры, которые проходят в рамках соглашения по ядерной программе Ирана, - заявила Катрин Рэй

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча "шестерки" с Ираном запланирована на 5 марта. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй.

    Как отмечается, встреча пройдет в швейцарском городе Монтрё.

    "ЕС поддерживает переговоры, которые проходят в рамках соглашения по ядерной программе Ирана. Переговоры на дипломатическом уровне прошли на прошлой неделе и продолжатся на предстоящей неделе", —  заявила К. Рэй.

    Ранее стало известно, что Госсекретарь  США Джон Керри 3 марта встретится в швейцарском Монтре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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