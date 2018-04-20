Оппозиционеры в Армении намерены в субботу возобновить акции протеста

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Участники митингов, выступающие против избрания в Армении на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, намерены возобновить акции протеста в субботу утром.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил лидер движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

"Завтра мы начнем наши акции в 11.00 мы проведем те же действия по блокированию дорог, что и сегодня, только более масштабно", — заявил Пашинян во время митинга на площади Республики.

По его словам, после митинга состоится шествие по центральным улицам Еревана.