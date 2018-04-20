 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Оппозиционеры в Армении намерены в субботу возобновить акции протеста

    После митинга состоится шествие по центральным улицам Еревана

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Участники митингов, выступающие против избрания в Армении на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, намерены возобновить акции протеста в субботу утром.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил лидер движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян.

    "Завтра мы начнем наши акции в 11.00 мы проведем те же действия по блокированию дорог, что и сегодня, только более масштабно", — заявил Пашинян во время митинга на площади Республики.

    По его словам, после митинга состоится шествие по центральным улицам Еревана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi