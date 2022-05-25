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ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран

ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран Кризисы с продовольствием, топливом и финансами, вызванные или усиленные войной в Украине угрожают спровоцировать беспорядки в бедных странах и привести к дефолту более чем 70 государств.
В регионе
25 мая 2022 г. 12:25
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран

Кризисы с продовольствием, топливом и финансами, вызванные или усиленные войной в Украине угрожают спровоцировать беспорядки в бедных странах и привести к дефолту более чем 70 государств.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер.

"Мы изо всех сил стараемся реагировать таким образом, чтобы это соответствовало масштабам кризиса. У многих развивающихся экономик просто не осталось денег", - сказал Штайнер, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, высокая инфляция и процентные ставки могут привести к дефолту более 70 стран. Ранее на фоне массовых протестов дефолт уже объявила Шри-Ланка.

Россия блокирует порты Украины, что создает дефицит и приводит к росту цен в таких странах, как Египет, которые почти полностью зависят от импорта.

На этом фоне, пишет издание, мировые цены на зерно в этом году выросли на 50% и приблизились к рекордным показателям. Кукуруза подорожала на 32%, а соя – на 26%.

Кроме того, дорожают энергоресурсы. А дефицит энергоресурсов, в свою очередь, ускоряет продовольственную инфляцию из-за подорожания удобрений, при производстве которых используется природный газ.

"Трехглавая гидра" энергии, еды и долга" приведет к коллапсу семейных доходов и государственных услуг во многих развивающихся странах", – сказал президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Ukraynadakı müharibə 70-dən çox ölkədə böhran və defolta səbəb ola bilər”

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