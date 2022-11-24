ООН: Свыше 400 человек казнено в Иране, 85 детей приговорены к смерти

В Иране в период с начала до сентября этого года были казнены более 400 человек.

В Иране в период с начала до сентября этого года были казнены более 400 человек.

Как сообщает Report, об этом верховный комиссар по правам человека ООН Фолкер Тюрк сказал 24 ноября на заседании совета по правам человека.

По его словам, число казненных в стране впервые за последние пять лет превысило 400 человек.

Верховный комиссар отметил, что в Иране в 2020 году были казнены 276, в 2021 году – 330 человек.

Ф.Тюрк добавил, что в настоящее время 85 детей ждут исполнения смертного приговора: "В этом году двое детей уже были казнены".