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ООН: Свыше 400 человек казнено в Иране, 85 детей приговорены к смерти

ООН: Свыше 400 человек казнено в Иране, 85 детей приговорены к смерти В Иране в период с начала до сентября этого года были казнены более 400 человек.
В регионе
24 ноября 2022 г. 16:48
ООН: Свыше 400 человек казнено в Иране, 85 детей приговорены к смерти

В Иране в период с начала до сентября этого года были казнены более 400 человек.

Как сообщает Report, об этом верховный комиссар по правам человека ООН Фолкер Тюрк сказал 24 ноября на заседании совета по правам человека.

По его словам, число казненных в стране впервые за последние пять лет превысило 400 человек.

Верховный комиссар отметил, что в Иране в 2020 году были казнены 276, в 2021 году – 330 человек.

Ф.Тюрк добавил, что в настоящее время 85 детей ждут исполнения смертного приговора: "В этом году двое детей уже были казнены".

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Версия на английском языке UN: Iran executed over 400 people, sentenced 85 children to death in 2022
Версия на азербайджанском языке BMT: "Bu il İranda 400-dən çox insan edam edilib, 85 uşaq ölüm hökmünə məhkum olunub"

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