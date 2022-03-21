О нас
Аудио новости

ООН: С начала конфликта в Украине погибли более 900 мирных жителей

ООН: С начала конфликта в Украине погибли более 900 мирных жителей С начала боевых действий России в Украине 24 февраля до 19 марта в стране погибли 902 мирных жителя.
В регионе
21 марта 2022 г. 10:07
ООН: С начала конфликта в Украине погибли более 900 мирных жителей

С начала боевых действий России в Украине 24 февраля до 19 марта в стране погибли 902 мирных жителя.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Всего ООН зафиксировала 2361 жертву среди гражданского населения - 902 убитыми и 1459 ранеными.

"Всего убито 902 человека (179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков), а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен", - говорится в сообщении.

В Донецкой и Луганской областях: 992 пострадавших (248 убитых и 744 раненых). На подконтрольной правительству территории 756 жертв (195 убитых и 561 раненых). На территории, контролируемой так называемой ЛДНР - 236 жертв (53 убитых и 183 раненых)

Потери в таких регионах, как Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области - 1369 человек (654 убитых).

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - отметили в ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

МО Украины: Уничтожены один истребитель и четыре БПЛА российской армии
МО Украины: Уничтожены один истребитель и четыре БПЛА российской армии
21 марта 2022 г. 10:01
Украинская армия уничтожила армянских военных
ФотоУкраинская армия уничтожила армянских военных
21 марта 2022 г. 09:28
С начала войны в Украине погибли 115 детей
С начала войны в Украине погибли 115 детей
21 марта 2022 г. 08:34
В украинском городе Сумы на химзаводе произошла утечка аммиака
В украинском городе Сумы на химзаводе произошла утечка аммиака
21 марта 2022 г. 07:22
По Киеву нанесли ракетный удар, есть погибшие
ФотоПо Киеву нанесли ракетный удар, есть погибшие
21 марта 2022 г. 06:53
Президент Украины: Иерусалим - правильное место, чтобы найти мир
Президент Украины: Иерусалим - правильное место, чтобы найти мир
21 марта 2022 г. 03:55
Зеленский: Мы знаем того летчика, который скинул бомбу на школу в Мариуполе
Зеленский: Мы знаем того летчика, который скинул бомбу на школу в Мариуполе
21 марта 2022 г. 03:25
Сегодня состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией
Сегодня состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией
21 марта 2022 г. 02:26
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
Офис президента Украины: Наступление российской армии на всех фронтах остановлено
21 марта 2022 г. 01:18
В Турции при ДТП с участием микроавтобуса пострадали 14 человек
В Турции при ДТП с участием микроавтобуса пострадали 14 человек
21 марта 2022 г. 00:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi