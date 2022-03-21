ООН: С начала конфликта в Украине погибли более 900 мирных жителей

С начала боевых действий России в Украине 24 февраля до 19 марта в стране погибли 902 мирных жителя.

С начала боевых действий России в Украине 24 февраля до 19 марта в стране погибли 902 мирных жителя.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Всего ООН зафиксировала 2361 жертву среди гражданского населения - 902 убитыми и 1459 ранеными.

"Всего убито 902 человека (179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков), а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен", - говорится в сообщении.

В Донецкой и Луганской областях: 992 пострадавших (248 убитых и 744 раненых). На подконтрольной правительству территории 756 жертв (195 убитых и 561 раненых). На территории, контролируемой так называемой ЛДНР - 236 жертв (53 убитых и 183 раненых)

Потери в таких регионах, как Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области - 1369 человек (654 убитых).

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - отметили в ООН.