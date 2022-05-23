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ООН: С февраля Украину покинули 6,5 млн человек

ООН: С февраля Украину покинули 6,5 млн человек После начала военной операции России на территории Украины более 6,5 млн украинских граждан стали беженцами и прибыли в соседние страны.
В регионе
23 мая 2022 г. 15:45
ООН: С февраля Украину покинули 6,5 млн человек

После начала военной операции России на территории Украины более 6,5 млн украинских граждан стали беженцами и прибыли в соседние страны.

Как передает Report, об этом сообщает Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев. Отмечается, что 8 млн украинцев были вынуждены переместиться в западные регионы страны.

Точное количество перемещенных лиц из Украины составило 6 552 971 человека, большинство беженцев прибыли в Польшу, уточняется в аналитическом материале управления.

Ранее сегодня УВКБ отчиталось о "более 6 млн" беженцев из Украины. Ведомство также сообщило, что общее число беженцев во всем мире превысило 100 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Fevral ayından indiyədək 6,5 milyon nəfər Ukraynanı tərk edib”
Версия на английском языке UN: 6.5M people have left Ukraine since February

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