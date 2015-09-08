​ООН: Около 8 тысяч человек убиты в результате конфликта на востоке Украины

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В результате конфликта на востоке Украины погибли около 8 тыс человек, около 18 тыс. получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль- Хусейн в связи с публикацией очередного 11-го доклада о положении в области прав и свобод в Украине.

"С того времени как начался конфликт, с середины апреля 2014 года, по крайней мере 7962 человека (включая украинских военных, гражданских лиц и членов вооруженных групп) были убиты и, по меньшей мере, 17811 ранены", - отметил Зейд Раад аль-Хусейн.

Подчеркивается, что речь идет о самых последних, имеющихся в распоряжении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), данных. В докладе, который охватывает период с 16 мая по 15 августа, говорится, что число убитых и раненых среди гражданского населения за эти три месяца превышает число погибших и пострадавших за предыдущие три месяца. С 16 мая по 15 августа было убито 105 человек и 308 ранено, а за предыдущие три месяца погибли 60 человек и 102 получили ранения.