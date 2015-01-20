ООН: напряженность вокруг Украины негативно сказывается на экономическом положении стран СНГ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Растущая напряженность вокруг Украины негативно сказывается на перспективах экономического развития большинства стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы, 2015 год".

Авторы доклада отмечают, что в 2014 году темпы экономического роста в Содружестве Независимых Государств (СНГ) резко снизились вследствие геополитической напряженности. Согласно данным доклада, темпы роста совокупного валового внутреннего продукта (ВВП) в СНГ и Грузии сократились с 2,0% в 2013 году до 0,8% в 2014 году. Эксперты прогнозируют небольшое ускорение развития — до 1,1% в 2015 году и 2,1% в 2016 году.

По мнению авторов доклада, в Азербайджане замедление экономического роста было обусловлено, среди прочего, сокращением объемов добычи нефти.

В докладе говорится, что в Российской Федерации в 2014 году экономический рост прекратился. Эксперты полагают, что Москва, располагая значительными инвалютными резервами, способна выдержать нынешние потрясения, однако сохранение нестабильности приведет к долгосрочным негативным последствиям для объема инвестиций.

В Украине слабый рост экономики сопровождается существенным спадом производства. Конфликт на юго-востоке Украины отразился на экономической деятельности в промышленных районах — в Донецкой и Луганской областях — и на объеме инвестиций, что привело к резкому сокращению ВВП. В 2015 году, при условии ослабления геополитической напряженности и стабилизации производства в стране, ожидается небольшой рост совокупного объема производства. Падение курса национальной валюты — гривны — вызвало всплеск инфляции, которая в 2014 году превысила 10%.

В Беларуси также отмечаются низкие темпы роста.

В Казахстане на хозяйственную деятельность отрицательно повлияли последствия кризиса в Украине.

В Туркменистане освоение газового месторождения "Галкыныш" привело к ускорению экономического развития. Во всех странах Центральной Азии, кроме Казахстана, резко вырос уровень безработицы.

В докладе подчеркивается, что перспективы экономического развития в регионе во многом будут определяться изменениями в геополитической обстановке.