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Омер Челик: Решение по встрече Эрдогана и Асада пока не принято

Омер Челик: Решение по встрече Эрдогана и Асада пока не принято Подготовка к первой за 11 лет встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада продолжается.
В регионе
3 сентября 2024 г. 19:05
Омер Челик: Решение по встрече Эрдогана и Асада пока не принято

Подготовка к первой за 11 лет встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада продолжается.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

"Сначала спецслужбы двух стран подготовят досье для переговоров, затем состоится встреча на уровне глав Минобороны и МИД, после чего может состояться встреча президентов. Решение по графику встречи [Эрдогана и Асада] пока не принято", - сказал Челик.

Газета Hurriyet ранее сообщала, что встреча Эрдогана и Асада планировалась в августе, местом проведения переговоров назывались Багдад и КПП "Кесаб" на турецко-сирийской границе.

28 июня Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году.

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Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: Ərdoğanla Əsədin görüşü ilə bağlı qərar hələ verilməyib

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