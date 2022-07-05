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Омбудсмен Грузии требует ликвидации пророссийской партии "Консервативное движение"

Омбудсмен Грузии требует ликвидации пророссийской партии "Консервативное движение" Омбудсмен Грузии Нино Ломджария требует ликвидации действующей в стране пророссийской партии "Консервативное движение".
В регионе
5 июля 2022 г. 16:58
Омбудсмен Грузии требует ликвидации пророссийской партии Консервативное движение

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария требует ликвидации действующей в стране пророссийской партии "Консервативное движение".

Как передает грузинское Report, Нино Ломджария подготовила по этому поводу конституционный иск.

Поскольку омбудсмен не имеет права на обращение в Конституционный суд, она намерена предложить подачу иска уполномоченным субъектам, имеющим такое право.

Н. Ломджария выразила надежду, что суд рассмотрит дело, связанное с иском.

Следует отметить, что с началом российско-украинской войны общественность Грузии начала протестовать против деятельности партии "Консервативное движение". По этой причине несколько офисов политической организации были вынуждены закрыться по всей стране.

Партия "Консервативное движение", учредителем которой является интернет-медиаресурс "Альт-Инфо", прошла государственную регистрацию в декабре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ombudsmanı Rusiyameylli partiyanın ləğvi ilə bağlı konstitusiya iddiası hazırlayıb

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