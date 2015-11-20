Около 30 самолетов ВКС наносили удары со стороны Каспия по ИГ в Сирии - ВИДЕО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Около 30 самолетов дальней и бомбардировочной авиации наносили удары со стороны Каспийского моря по объектам боевиков ИГ на территории Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В целом в ходе воздушной операции удары крылатыми ракетами наносились из акваторий Средиземного и Каспийского морей на расстояние до 1500 километров, авиация применялась с аэродромов на территории России и Сирии. Со стороны Каспийского моря удары наносили 29 самолетов дальней и бомбардировочной авиации", - доложил глава минобороны РФ Сергей Шойгу Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину.

Он добавил, что дальность полетов самолетов Ту-160 при выполнении боевых задач из акватории Средиземного моря составила свыше 13 тысяч километров.