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Охранник ТЦ "Стройпарк" пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе

Охранник ТЦ "Стройпарк" пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе При пожаре на первом этаже двухэтажного здания торгового центра "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал охранник.
В регионе
12 декабря 2022 г. 11:17
Охранник ТЦ Стройпарк пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе

При пожаре на первом этаже двухэтажного здания торгового центра "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал охранник.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что он самостоятельно пытался тушить огонь до прибытия пожарных, и получил ожоги верхних дыхательных путей.

Сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается.

"Все сотрудники были оперативно эвакуированы. В настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - сказано в сообщении администрации городского округа Балашиха.

В МЧС России сообщили, что площадь возгорания возросла до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.

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