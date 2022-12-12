Охранник ТЦ "Стройпарк" пострадал при пожаре в подмосковной Балашихе

При пожаре на первом этаже двухэтажного здания торгового центра "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал охранник.

При пожаре на первом этаже двухэтажного здания торгового центра "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал охранник.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что он самостоятельно пытался тушить огонь до прибытия пожарных, и получил ожоги верхних дыхательных путей.

Сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается.

"Все сотрудники были оперативно эвакуированы. В настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", - сказано в сообщении администрации городского округа Балашиха.

В МЧС России сообщили, что площадь возгорания возросла до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.