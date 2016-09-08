Оглашен приговор членам группировки, планировавшей переворот в Армении

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Суд в Ереване вынес приговор четверым членам вооруженной группировки Артура Варданяна, планировавшей переворот в Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Обвиняемый в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия Акоп Акопян приговорен к трем годам шести месяцам заключения, Анушаван Аветисян - трем годам, Степан Чилингарян - году, Арутюян Ованнисян - одному году и шести месяцам.

СНБ Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном, проживавшим в Испании с 1997 года и временно обосновавшимся в столице Армении с апреля 2015 года. По данным СНБ, группа была создана с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В результате обысков, проведенных совместно с сотрудниками полиции, в доме, арендованном членами группы, были обнаружены оружие и боеприпасы.