Офис президента: Украинские войска пошли в контрнаступление в нескольких областях

Украинские войска приступили к контрнаступлению в Харьковской, Сумской, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях.

Украинские войска приступили к контрнаступлению в Харьковской, Сумской, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"У противника сейчас две главные задачи - окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на Юге. Если упадет оборона противника в этом направлении, его положение вокруг Мариуполя ухудшится", - заявил он.

При этом Арестович предупредил, что ближайшие неделя-две будут "неравномерными":

"Будут поступать сообщения как о том, что мы побеждаем и контратакуем и контрнаступаем на некоторых участках. А, во-вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко-далеко не простая. И к этому нужно быть эмоционально, организационно и сознательно готовыми", - отметил он.