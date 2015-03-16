​Официоз ООН: Нельзя смешивать безопасность в переговорах по ядерному вопросу Ирана с защитой прав человека

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ "Большая открытость иранского общества позволит международным игрокам лучше отслеживать ситуацию с соблюдением прав человека в стране". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецдокладчик Совета ООН по правам человека по ситуации в Иране Ахмед Шахид.

По его словам, пока нельзя смешивать безопасность в переговорах по ядерному вопросу Ирана с защитой прав человека.

Напомним, что на прошедшей 16 марта в Женеве 28-й сессии Совета по правам человека ООН А.Шахид представил спецдоклад о ситуации в области прав человека в Иране.

Согласно докладу, в прошлом году в Иране было казнено 753 человека, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. В 2013 эта цифра была 687, а в 2012 - 580 человек.

Шахид призвал Иран отменить смертельные приговоры политическим заключенным, узникам совести, запретить казни детей и ввести полный мораторий на смертную казнь.