Официальные лица США и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал посетил с деловым визитом Вашингтон, где встретился своим американским коллегой Венди Шерманом.

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал посетил с деловым визитом Вашингтон, где встретился своим американским коллегой Венди Шерманом.

Об этом местному бюро Report сообщили в МИД страны.

Позже были проведены консультации по турецко-американским стратегическим механизмам.

В ходе встречи обсуждались посредническая миссия Турции для безопасного прохождения украинского зерна через Черное море, а также возможности сотрудничества на Ближнем Востоке и в Африке.

Стороны подчеркнули важность реализации политики, основанной на международном праве и принципе справедливости, для установления прочного мира на Южном Кавказе, что имеет особое значение для региона.