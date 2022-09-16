Официальные лица США и Турции обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал посетил с деловым визитом Вашингтон, где встретился своим американским коллегой Венди Шерманом.
Об этом местному бюро Report сообщили в МИД страны.
Позже были проведены консультации по турецко-американским стратегическим механизмам.
В ходе встречи обсуждались посредническая миссия Турции для безопасного прохождения украинского зерна через Черное море, а также возможности сотрудничества на Ближнем Востоке и в Африке.
Стороны подчеркнули важность реализации политики, основанной на международном праве и принципе справедливости, для установления прочного мира на Южном Кавказе, что имеет особое значение для региона.