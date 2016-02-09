​Официальный представитель Ирана: Чешский банк изъявил готовность вложить инвестиции в железную дорогу Рашт-Астара

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Чешская Республика заявила о готовности оказать финансовую помощь проекту строительства железной дороги Рашт-Астара (Иран).

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил исполнительный директор железнодорожной компании Ирана Мохсун Пурсейид Агаи.

По его словам, один из чешских банков изъявил желание взять на себя финансирование данного проекта.

Как отметил исполнительный директор, строительство железной дороги Рашт-Астара составляет приоритет для его страны: "Основная цель данного проекта заключается в присоединении к внешней железнодорожной сети".

Он заявил, что до конца марта текущего года планируется сдача в эксплуатацию железнодорожных линий в направлении Афганистана.

Отметим, что недавно Мохсун Пурсейид Агаи заявлял о завершении 80% работ на железнодорожной линии Газвин-Рашт-Астара. Данная линия является частью международного транспортного коридора "Север-Юг" и в дальнейшем примкнет к железнодорожной линии астаринского региона Азербайджана.

Однако какая-либо работа в данном направлении пока не осуществлена.