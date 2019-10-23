Военная прокуратура Кыргызстана рассмотрит заявление на брата президента

Военная прокуратура Кыргызстана рассмотрит обращение о привлечении к уголовной ответственности брата президента страны и экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Член СДПК Темирлан Султанбеков в понедельник направил интернет-обращение в адрес Генпрокуратуры республики о привлечении к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова. По утверждению Султанбекова, брат президента в бытность спикером парламента страны допустил халатность и превысил свои служебные полномочия при рассмотрении вопроса о модернизации ТЭЦ Бишкека. По мнению Султанбекова, парламент должен был более тщательно рассматривать кредитное соглашение с китайским банком о выделении средств на модернизацию, а не завершать всю процедуру за 1 день.

"Данное обращение направлено в Военную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека", - заявили в Генпрокуратуре.