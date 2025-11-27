ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 12:53
ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита в Бишкеке.
"С удовлетворением отмечаем активный межгосударственный диалог между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Выступаем за всеобъемлющее урегулирование и скорейшее заключение безусловного мирного договора между сторонами", - сказано в документе.
Последние новости
13:35
Сахиль Бабаев: Иордания рассматривает Азербайджан в качестве транзитного хабаИнфраструктура
13:28
Министр: Госструктуры Азербайджана и Иордании для расширения сотрудничества создадут необходимые механизмыБизнес
13:22
Глава Минздрава Казахстана оказала пассажирке первую помощь на борту самолетаВ регионе
13:13
Фото
Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской АравииТуризм
13:13
Азербайджан и три страны в декабре подпишут соглашение о создании МТМ "Каспий - Черное море"Инфраструктура
13:12
Агрострахование в Азербайджане переходит в цифровой форматАПК
13:06
Рашад Набиев: Недостаточная цифровизация тормозит развитие транспортных коридоровИКТ
13:06
Еврокомиссар: Интеграция ЦА и Южного Кавказа имеет стратегическое значение для ЕСВ регионе
13:04