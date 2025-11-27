Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 12:53
    ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку

    ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита в Бишкеке.

    "С удовлетворением отмечаем активный межгосударственный диалог между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Выступаем за всеобъемлющее урегулирование и скорейшее заключение безусловного мирного договора между сторонами", - сказано в документе.

    ОДКБ Армения Азербайджан мирный договор
    KTMT Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının tərəfdarıdır
    CSTO advocates for speedy conclusion of Yerevan-Baku peace treaty

