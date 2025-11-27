ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку

ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой по итогам саммита в Бишкеке.

"С удовлетворением отмечаем активный межгосударственный диалог между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Выступаем за всеобъемлющее урегулирование и скорейшее заключение безусловного мирного договора между сторонами", - сказано в документе.