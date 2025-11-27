İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    KTMT Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının tərəfdarıdır

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:02
    KTMT Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının tərəfdarıdır

    Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının tərəfdarıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının Bişkekdə keçirilən sammitinin yekunu üzrə qəbul edilmiş bəyannamədə deyilir.

    "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında fəal dövlətlərarası dialoqu məmnunluqla qeyd edirik. Tərəflər arasında hərtərəfli nizamlanmanın və qeyd-şərtsiz sülh sazişinin tezliklə imzalanmasının tərəfdarıyıq", - sənəddə qeyd olunub.

    KTMT Azərbaycan Ermənistan
    ОДКБ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку
    CSTO advocates for speedy conclusion of Yerevan-Baku peace treaty

