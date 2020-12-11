Один процент респондентов в России относит себя к богатым

Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком.

Треть россиян считают себя бедными, почти две трети граждан оценивают себя как человека со средним достатком.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, 64% опрошенных считают свой достаток средним, 33% полагают, что бедны, лишь 1% относит себя к богатым. Те, кто оценил себя как бедного, чаще всего указывали, что стали такими больше десяти лет назад (12%), жили так всегда или находятся в таком положении от пяти до десяти лет назад (по 7% соответственно).

Опрос проведен 13-15 ноября среди 1 тысячи респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.