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    Очередной лесной пожар забушевал в Армении

    На месте прибыли глава МЧС Армении, губернатор области

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В лесном массиве на склонах горы Ара в Арагацотнской области Армении произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    На месте в работах по тушению пожара принимают участие шесть боевых расчетов, три оперативные группы, а также отряд Центра по проведению специальных спасательных работ.

    Горит покрытая растительностью территория.

    На место прибыли глава МЧС Армении Давид Тоноян, губернатор Арагацотнской области, замглавы Спасательной службы А. Хачикян, а также главы местных сельских общин.

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