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Очередное заседание СМИД СНГ пройдет 7 апреля в Ташкенте

Очередное заседание СМИД СНГ пройдет 7 апреля в Ташкенте
Данное решение принято в ходе проходящего в Бишкеке заседания Совета министров иностранных дел СНГ

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится 7 апреля следующего года в Ташкенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании СМИД в Бишкеке в расширенном составе.

"Было принято решение о проведении очередного заседания совета министров иностранных дел 7 апреля 2017 года в Ташкенте", - сказал он.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, которое предваряет заседание Совета глав государств Содружества, проходит сегодня  в Бишкеке.

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