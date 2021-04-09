СМИ: Шум по поводу возвращения "военнопленных" подняли правительственные круги Армении

В Армении считают, что таким образом перед выборами Пашинян предпринял дешевую попытку пиара

Армения продолжает подкармливать свой народ лживыми обещаниями, которые не отражают настоящие реалии в постконфликтный период.

Очередная волна протестов в Армения разгорелась после того, как приземлившийся вчера вечером в ереванском аэропорту "Эребуни" самолет, который по предварительным сообщениям якобы должен был доставить группу армянских военнопленных, оказался пустым.

Согласно армянским СМИ, на борту был только командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. У аэропорта собрались многочисленные родственники солдат, которые, узнав о пустом самолете, заявили, что присоединятся к акции протеста у здания Минобороны и организуют акцию у здания правительства.

Хронология событий довольна интересная: сначала пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что самолетом из Баку в республику возвращается группа армянских "военнопленных", но потом офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна выступил с заявлением о том, что их возвращение откладывается. Это вызвало довольно бурную реакцию в сети, где многие начали обвинять Пашиняна и его сторонников, которые в порыве "фейковой" радости, начали активно распространять данную информацию в социальных сетях.

Так, например, AntiFake.am выяснил, что шум по поводу возвращения пленных подняли правительственные круги. "Новость быстро распространилась через семью Пашиняна armtimes.com, freenews.am, связанный с Аленом Симоняном, araratnews.am, проправительственный фактор 1in.am, про-национального "независимого" депутата Армана Бабаджаняна, финансируемый иностранными деньгами из Фонда Сороса. … Уже очевидно, что перед выборами Пашинян предпринял дешевую попытку пиара за счет армянских пленников, которая позорно провалилась" ,- заметил источник.

Известные армянские телеграмм-каналы комментируют данное событие с непониманием и недоумением, скорее всего их ожидания и реальность не слились в единое. Телеграм-канал "Баграмян 26" так комментирует эту ситуацию: "Российский генерал прилетел в Ереван без армянских военнопленных… Самолёт, он и пилоты". Еще один армянский телеграм-канал "451 градусов по Арарайру" пишет: "Некий странный мужчина вышел и начал кричать, что никаких пленных не привезли и что самолёт пустой…Честно, я не понимаю, что происходит. Напомню, пресс-секретарь Никола недавно заявила, что сегодня планируется возвращение военнопленных".

Накануне МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что вопрос с передачей военнопленных решен и закрыт, в соответствии со своими обязательствами Азербайджан передал Армении всех военнопленных. Он объяснил, что, для того, чтобы военные считались военнопленными они должны быть задержаны во время военных операций. Те же, кто был задержан позднее в результате антитеррористической операции можно назвать террористами, но никак не военнопленными. После таких заявлений, Армения все еще пытается давать ложные надежды своим гражданам, что приводит к росту акций протеста в Ереване.