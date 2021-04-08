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Глава МИД: Вопрос с передачей Армении военнопленных решен и закрыт

Глава МИД: Вопрос с передачей Армении военнопленных решен и закрыт В соответствии со своими обязательствами Азербайджан передал Армении всех военнопленных
Карабах
8 апреля 2021 г. 21:05
Глава МИД: Вопрос с передачей Армении военнопленных решен и закрыт

Вопрос с передачей военнопленных решен и закрыт. В соответствии со своими обязательствами Азербайджан передал Армении всех военнопленных.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

"Мы показали как ответственно относимся к этому вопросу: мы передали свыше 70 военопленных Армении", - отметил глава МИД.

По его словам,в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября прошлого года армянской сторонебыли переданы все военнопленные, взятые во время боевых действий.

"Для того, чтобы военные считались военнопленными они должгы быть задержаны во время военных операций. Те же кто был задержан позже в результате антитеррористической операции их можно назвать террористами, но никак не военнопленными", - добавил Д. Байрамов.

Он подчеркнул, что все стороны трехстороннего соглашения должны четко соблюдать свои обязательства, тогда как Армения и после подписания мирного договора осуществляет попытки отправить свои войска на азербайджанские территории.

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