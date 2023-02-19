Очередная партия гумпомощи из Азербайджана достигла турецкого Кахраманмараша

Очередная партия гуманитарной помощи из Азербайджана достигла турецкого Кахраманмараша.
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Он отметил, что направленные из разных азербайджанских городов 14 жилых контейнеров и три туалетные кабинки достигли турецкого города Кахраманмараш.
— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
#SeninleyikTürkiyediyerek tek yürek olan kardeş Azerbaycan’ın farklı şehirlerinden Valilikler (İcra Başcılığı) tarafından @gardaskomeyiPlatformu aracılığı ile gönderilen 14 yasam konteyneri + 3 portatif wc Kahramanmaraş’ımıza ulaşmıştır. @R_Eynaddinoglu @AzEmbassyTurkey pic.twitter.com/zuClfYfWAp February 19, 2023