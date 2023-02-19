Очередная партия гумпомощи из Азербайджана достигла турецкого Кахраманмараша

Очередная партия гуманитарной помощи из Азербайджана достигла турецкого Кахраманмараша.

Как передает Report , об этом сообщил посол Турции в Баку Джахит Багчи.

Он отметил, что направленные из разных азербайджанских городов 14 жилых контейнеров и три туалетные кабинки достигли турецкого города Кахраманмараш.