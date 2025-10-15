Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 20:25
    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    Парламент Грузии принял в первом чтении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым, лицам, признанным виновными в финансовых и экономических преступлениях, будет запрещено покидать страну до полного возмещения причиненного ущерба.

    Как сообщает местное бюро Report, первый заместитель председателя Комитета по правовым вопросам Торнике Чеишвили заявил, что основная цель законопроекта - усовершенствовать нормы, регулирующие запрет на выезд из страны, и обеспечить более гибкую выплату компенсаций потерпевшим.

    Он объяснил, что запрет будет распространяться только на лиц, признанных виновными в преступлениях, предусмотренных конкретными статьями Уголовного кодекса Грузии, особенно в экономических и финансовых преступлениях – мошенничестве, присвоении, причинении ущерба имуществу, злоупотреблении должностными полномочиями и других подобных деяниях.

    Согласно законодательству, если лицо признано виновным в преступлении и должно выплатить потерпевшему компенсацию, а также не отказался в письменной форме покинуть Грузию, выезд из страны правонарушителю будет автоматически запрещен.

    Для обеспечения исполнения запрета Национальное исполнительное бюро направит уведомление в Министерство внутренних дел Грузии о принятии соответствующих мер на границе, а Агентство по предотвращению преступлений и учреждение вне мест лишения свободы обеспечит исполнение через механизм электронного надзора.

    Освободиться от запрета на выезд можно будет только при выплате ущерба потерпевшему или если потерпевший откажется от получения компенсации.

    Грузия уголовный кодекс
    Gürcüstanı maliyyə və iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslərin tərk etməsi qadağan ediləcək

    Последние новости

    20:44

    Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURL

    Другие страны
    20:38

    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Энергетика
    20:33

    Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиями

    Другие страны
    20:25

    Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

    В регионе
    20:19

    Пашинян обсудил с королевой Матильдой мирные усилия между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей