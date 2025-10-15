Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать Грузию

Парламент Грузии принял в первом чтении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым, лицам, признанным виновными в финансовых и экономических преступлениях, будет запрещено покидать страну до полного возмещения причиненного ущерба.

Как сообщает местное бюро Report, первый заместитель председателя Комитета по правовым вопросам Торнике Чеишвили заявил, что основная цель законопроекта - усовершенствовать нормы, регулирующие запрет на выезд из страны, и обеспечить более гибкую выплату компенсаций потерпевшим.

Он объяснил, что запрет будет распространяться только на лиц, признанных виновными в преступлениях, предусмотренных конкретными статьями Уголовного кодекса Грузии, особенно в экономических и финансовых преступлениях – мошенничестве, присвоении, причинении ущерба имуществу, злоупотреблении должностными полномочиями и других подобных деяниях.

Согласно законодательству, если лицо признано виновным в преступлении и должно выплатить потерпевшему компенсацию, а также не отказался в письменной форме покинуть Грузию, выезд из страны правонарушителю будет автоматически запрещен.

Для обеспечения исполнения запрета Национальное исполнительное бюро направит уведомление в Министерство внутренних дел Грузии о принятии соответствующих мер на границе, а Агентство по предотвращению преступлений и учреждение вне мест лишения свободы обеспечит исполнение через механизм электронного надзора.

Освободиться от запрета на выезд можно будет только при выплате ущерба потерпевшему или если потерпевший откажется от получения компенсации.