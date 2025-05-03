Обсуждены вопросы грузино-азербайджанских отношений и углубления партнерства

В Батуми председатель правительства Аджарской Автономной Республики Сулхан Тамазашвили встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило правительство Аджарии.
Во встрече также принял участие Генеральный консул в Батуми Фуад Азизов.
Были обсуждены существующие двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном и перспективы углубления партнерства.
Глава правительства предоставил гостям подробную информацию о туристическом потенциале региона и реализуемых в настоящее время инфраструктурных проектах.
Было отмечено, что партнерство также охватывает культурную, гуманитарную, экономическую и образовательную сферы.
Ф. Гулиев также встретился с министром культуры Элиссо Болквадзе. Стороны обменялись мнениями об азербайджано-грузинских отношениях, расширении культурного сотрудничества и возможностях реализации совместных проектов.