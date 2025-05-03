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Обсуждены вопросы грузино-азербайджанских отношений и углубления партнерства

Обсуждены вопросы грузино-азербайджанских отношений и углубления партнерства В Батуми председатель правительства Аджарской Автономной Республики Сулхан Тамазашвили встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
В регионе
3 мая 2025 г. 14:10
Обсуждены вопросы грузино-азербайджанских отношений и углубления партнерства

В Батуми председатель правительства Аджарской Автономной Республики Сулхан Тамазашвили встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило правительство Аджарии.

Во встрече также принял участие Генеральный консул в Батуми Фуад Азизов.

Были обсуждены существующие двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном и перспективы углубления партнерства.

Глава правительства предоставил гостям подробную информацию о туристическом потенциале региона и реализуемых в настоящее время инфраструктурных проектах.

Было отмечено, что партнерство также охватывает культурную, гуманитарную, экономическую и образовательную сферы.

Ф. Гулиев также встретился с министром культуры Элиссо Болквадзе. Стороны обменялись мнениями об азербайджано-грузинских отношениях, расширении культурного сотрудничества и возможностях реализации совместных проектов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan-Azərbaycan münasibətləri və tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilib

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