Общественное объединение: Рубен Варданян - соучастник ряда громких преступлений

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян является соучастником агрессии против Украины.

Как передает Report, об этом говорится в докладе общественного объединения "Возвращение в Карабах".

В докладе со ссылкой на депутата парламента Великобритании от консерваторов Боба Блэкмена говорится, что Варданян вполне заслуживает быть в списке тех, кто подпал под международные санкции из-за войны в Украине.

"Мы должны понимать, что он тот, кто подвергся санкциям в связи с вмешательством России в Украину. Известно также, что Россия пытается укрепить свои возможности в плане военных действий. Его [Варданяна] компании были широко использованы и вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и в Нагорном Карабахе", - заявил британский парламентарий.

Варданян был также включен в базу данных санкций украинского "Миротворца" за причастность к преступлениям, совершенным против Украины и ее граждан.

В докладе подчеркивается, что хорошо известны и связи Варданяна с официальным Тегераном. "Сотрудничество миллиардера с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который проводит мероприятия в различных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством спикеров из Тегерана", - указывают авторы.

Доклад не обошел стороной и раннюю преступную деятельность Варданяна, 1968 года рождения, будучи главой и главным партнером инвестиционной компании "Тройка Диалог". "Тройка" создала разветвленную сеть офшорных компаний, занимавшихся отмыванием денег из России.

По данным журналистов-расследователей Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), в названую Troika Laundromat (Тройка-прачечная) входило по меньшей мере 75 офшорных компаний, которые вывели около 4,8 миллиарда долларов в период с 2006 по 2013 год, часто через фиктивные сделки, с помощью ныне несуществующего литовского банка. Среди конечных получателей средств был, в том числе и Сергей Ролдугин, виолончелист и друг Владимира Путина.

"Более двух десятилетий Рубен Варданян был лицом инвестиционного банкинга западного образца, основателем "Тройки Диалог" в период зарождения российского капитализма, и его успехи принесли ему статус миллиардера и связи с Кремлем", - говорится в отчете, при этом изнанка этого имиджа оказалась совсем другой.

Несмотря на личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в сентябре 2022 года Варданян отказался от своего российского гражданства, чтобы избежать западных санкций. При этом Варданян нашел неплохое применение своим талантам, заняв должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики", непризнанного никем сепаратистского образования на территории Азербайджана, которого уже нет, где незаконно прибрал к рукам месторождения меди, молибдена и золота.

"Ресурсы, "охраняемые" российскими миротворцами, разграблялись в нарушение всех экологических норм. Власти Азербайджана требовали предоставить экспертам доступ к месторождениям, но это неоднократно блокировалось. Согласно канадскому Geopolitical Monitor, Варданян активно был задействован в препятствовании потенциальному успеху в достижении мирного соглашения между Баку и Ереваном",- отмечается в докладе.

Существуют множество оснований подозревать, что Варданян совершил ряд преступлений: финансирование терроризма, участие в создании и деятельности военизированных формирований или группировок, не предусмотренных законом, а также незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, указано в докладе.