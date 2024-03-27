Общественное объединение: Рубен Варданян - соучастник ряда громких преступлений

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян был соучастником военной агрессии против Украины.

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян является соучастником агрессии против Украины.

Как передает Report, об этом говорится в докладе общественного объединения "Возвращение в Карабах".

В докладе со ссылкой на депутата парламента Великобритании от консерваторов Боба Блэкмена говорится, что Варданян вполне заслуживает быть в списке тех, кто подпал под международные санкции из-за войны в Украине.

"Мы должны понимать, что он тот, кто подвергся санкциям в связи с вмешательством России в Украину. Известно также, что Россия пытается укрепить свои возможности в плане военных действий. Его [Варданяна] компании были широко использованы и вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и в Нагорном Карабахе", - заявил британский парламентарий.

Варданян был также включен в базу данных санкций украинского "Миротворца" за причастность к преступлениям, совершенным против Украины и ее граждан.

В докладе подчеркивается, что хорошо известны и связи Варданяна с официальным Тегераном. "Сотрудничество миллиардера с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который проводит мероприятия в различных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством спикеров из Тегерана", - указывают авторы.

Доклад не обошел стороной и раннюю преступную деятельность Варданяна, 1968 года рождения, будучи главой и главным партнером инвестиционной компании "Тройка Диалог". "Тройка" создала разветвленную сеть офшорных компаний, занимавшихся отмыванием денег из России.

По данным журналистов-расследователей Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), в названую Troika Laundromat (Тройка-прачечная) входило по меньшей мере 75 офшорных компаний, которые вывели около 4,8 миллиарда долларов в период с 2006 по 2013 год, часто через фиктивные сделки, с помощью ныне несуществующего литовского банка. Среди конечных получателей средств был, в том числе и Сергей Ролдугин, виолончелист и друг Владимира Путина.

"Более двух десятилетий Рубен Варданян был лицом инвестиционного банкинга западного образца, основателем "Тройки Диалог" в период зарождения российского капитализма, и его успехи принесли ему статус миллиардера и связи с Кремлем", - говорится в отчете, при этом изнанка этого имиджа оказалась совсем другой.

Несмотря на личные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, в сентябре 2022 года Варданян отказался от своего российского гражданства, чтобы избежать западных санкций. При этом Варданян нашел неплохое применение своим талантам, заняв должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики", непризнанного никем сепаратистского образования на территории Азербайджана, которого уже нет, где незаконно прибрал к рукам месторождения меди, молибдена и золота.

"Ресурсы, "охраняемые" российскими миротворцами, разграблялись в нарушение всех экологических норм. Власти Азербайджана требовали предоставить экспертам доступ к месторождениям, но это неоднократно блокировалось. Согласно канадскому Geopolitical Monitor, Варданян активно был задействован в препятствовании потенциальному успеху в достижении мирного соглашения между Баку и Ереваном",- отмечается в докладе.

Существуют множество оснований подозревать, что Варданян совершил ряд преступлений: финансирование терроризма, участие в создании и деятельности военизированных формирований или группировок, не предусмотренных законом, а также незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, указано в докладе.