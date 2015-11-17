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    ​Обрушилась часть консерватории им. Чайковского в Москве, погиб рабочий

    Ее здание сейчас реконструируется

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Частичное обрушение здания консерватории им. Чайковского произошло в Москве в ночь на 17 ноября.

    Как передает Report, В МЧС рассказали, что около полуночи поступило сообщение о том, что рухнула часть кирпичной кладки дома № 4 в Среднем Кисловском переулке, по этому адресу располагается консерватория, ее здание сейчас реконструируется.

    При обрушении стены консерватории им. Чайковского в Москве погиб рабочий. Врачи не смогли спасти жизнь человеку, извлечённому из-под груды кирпичей.

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