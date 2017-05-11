Обнародованы гарантии Турции в связи с передачей США оружия террористической YPG

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ США дало Турции гарантии в связи с передачей оружия сирийскому крылу террористической РПК YPG.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщила посетившая США официальная делегация Турции.
Направившейся в США делегации Турции еще раз сообщили, что выдаваемой YPG оружие дается только с целью борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.
США дала Турции следующие гарантии:
1. Все выдаваемое YPG оружие будет пересчитано и зарегистрировано;
2. Количество, важность оружия будет соответствовать операции. Оружие будет выдано в необходимом количестве. За их использованием будут наблюдать военные США;
3. Если обнаружится, что выданное оружие используется в другом месте, снабжение оружием приостановится;
4. По завершении операций в Ракке (город, объявленный ИГИЛ своей столицей - Report) все тяжелое оружие у YPG будет забрано;
5. После освобождения Ракки представителей YPG в городе не останется.
Отметим, что некоторое время назад представитель руководимой США коалиции против ИГИЛ Джон Дорриан заявил, что часть выдаваемых одному из крыльев террористической РПК PYD оружий находится в Сирии и после борьбы с ИГИЛ назад взято не будет.
Напомним, что 16-17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США с официальным визитом. В рамках визита ожидается обсуждение им с президентом США Дональдом Трампом снабжение оружием террористических YPG и PYD.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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