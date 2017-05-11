Обнародованы гарантии Турции в связи с передачей США оружия террористической YPG

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ США дало Турции гарантии в связи с передачей оружия сирийскому крылу террористической РПК YPG.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщила посетившая США официальная делегация Турции.

Направившейся в США делегации Турции еще раз сообщили, что выдаваемой YPG оружие дается только с целью борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

США дала Турции следующие гарантии:

1. Все выдаваемое YPG оружие будет пересчитано и зарегистрировано;

2. Количество, важность оружия будет соответствовать операции. Оружие будет выдано в необходимом количестве. За их использованием будут наблюдать военные США;

3. Если обнаружится, что выданное оружие используется в другом месте, снабжение оружием приостановится;

4. По завершении операций в Ракке (город, объявленный ИГИЛ своей столицей - Report) все тяжелое оружие у YPG будет забрано;

5. После освобождения Ракки представителей YPG в городе не останется.

Отметим, что некоторое время назад представитель руководимой США коалиции против ИГИЛ Джон Дорриан заявил, что часть выдаваемых одному из крыльев террористической РПК PYD оружий находится в Сирии и после борьбы с ИГИЛ назад взято не будет.

Напомним, что 16-17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США с официальным визитом. В рамках визита ожидается обсуждение им с президентом США Дональдом Трампом снабжение оружием террористических YPG и PYD.