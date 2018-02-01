 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано количество населения Турции

    По сравнению с 2016 годом в прошлом году население Турции увеличилось на 995 654 человек

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Населения Турции в 2017 году достигло 80 млн. 810 тыс. 525 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, по сравнению с 2016 годом в прошлом году население Турции увеличилось на 995 654 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi