Обнародовано количество населения Турции

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Населения Турции в 2017 году достигло 80 млн. 810 тыс. 525 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, по сравнению с 2016 годом в прошлом году население Турции увеличилось на 995 654 человек.