Обнародовано имя самого богатого бизнесмена Турции

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Самым богатым бизнесменом Турции признан руководитель "Yıldız Holding" Мурат Улькер, состояние которого оценивается в 2,9 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, согласно информации, экономический журнал "Forbes" обнародовал список 100 самых богатых граждан Турции.

Лидирует в списке Мурат Улькер (2,9 млрд. долларов). На втором месте Хусни Озъегин (2,6 млрд. долларов). Последующие два места соответственно разделяют Ферит Шахенк (2,4 млрд. долларов) и Семахат Арсел (2,2 млрд. долларов).

На 5 месте Эрман Иллыджак, Мустафа Кичик, Рахми Коч и Шарык Тара, состояние каждого из которых оценивается в 2 млрд. долларов.