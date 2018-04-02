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    Обнародована программа визита Владимира Путина в Турцию

    Визит состоится по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана© Sputnik/ Vitaliy Belousov

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/  Обнародована программа визита президента России Владимира Путина в Турцию. 

    Как сообщает Report, В. Путин прибудет в Анкару 3 апреля.

    "3-4 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Отмечается, что в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

    "Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении.

    Ожидается, что ситуация в Сирии будет обсуждена в ходе встречи президентов Турции, России и Ирана 4 апреля.  

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