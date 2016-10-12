Обманутые виноградари обратятся к новому премьеру Армении

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Виноградари села Кахцрашен Араратской области Армении продолжают ждать выплаты им долга за прошлогодний урожай.

Как передает Report со ссылкой Epress.am, житель села Закар Петросян сообщил, что незначительная часть долга в последний раз была покрыта в августе. Только ему завод "Винар" остается должен более 1000 долларов.

С требованием о выплате денег сельчане намерены обратиться к новому премьер-министру Карену Карапетяну.

Напомним, что в результате года борьбы виноградари из села Агавнадзор Вайоцдзорской области получили в октябре от компании "Веди алко" деньги за урожай 2015 года.

Осенью 2015-ого жители Кахцрашена – в условиях богатого урожая – вынужденно сдавали виноград местному заводу по цене 40 драмов (0,083 доллара) за килограмм, однако всей суммы они не получили до сих пор. Виноград принял завод "Винар", владельцем которого является депутат Каро Карапетян. В течение года люди проводили акции протеста перед зданиями резиденции президента и правительства, отказывались отправлять детей в школу, но добились выплаты лишь части долга.