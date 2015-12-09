Объем отправляемых в Армению из-за границы средств сократился на полмиллиарда долларов США

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В январе-октябре объем отправляемых в Армению из-за границы денежных переводов физическим лицам сократился на полмиллиарда долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом, спад во внешних трансфертах составил $478,5 млн. в годовом исчислении или же 32,3%. Большей частью он связан со спадом перечислений из России - почти на $471,8 млн. (или же на 38,0%).

На динамику трансфертов из России негативно воздействовали два основных фактора. Во-первых, в текущем году ужесточились правила въезда, а также пребывания в стране. Во-вторых, кризис в экономике России нанес двойной удар по трудовым мигрантам – стало труднее подыскать работу, и к тому же стоимость жизни в этой стране ощутимо возросла. Согласно российским источникам, в текущем году в страну въехало на 0,6 млн. человек меньше, чем в прошлом году.